Работы по восстановлению электроснабжения в Пензе пока не завершены — мэрия ЖКХ

Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Работы по восстановлению электроснабжения, которое оказалось нарушено в некоторых районах Пензы в результате сильного снегопада, пока не завершены. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации днем во вторник, 14 апреля.

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«ЗАО «Пензенская горэлектросеть» предстоит восстановить электроснабжение на улицах Глазунова, Районной, Насосной, Декабристов, Свердлова, Кураева, Римского-Корсакова, 5-му Виноградному проезду, 5-му проезду Аренского, в поселках Монтажный, Ахуны», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что устранением неполадок на сетях занимаются девять аварийных бригад предприятия, в составе которых работают 30 специалистов.

«Также продолжается опиловка поваленных ветром деревьев. В настоящее время в работе находится порядка 75 заявок», — добавляется в сообщении.