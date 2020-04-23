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Число повреждений на теплосетях «Т Плюс» в Пензе за последние годы сократилось в 5 раз

11:45 | 23.04.2020 | ЖКХ

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Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Около 50 повреждений на теплосетях «Т Плюс» в Пензе зафиксировано в ходе отопительного сезона 2019–2020 годов, в то время как по итогам зимнего периода 2017–2018 годов их было в 5 раз больше — примерно 250. Об этом сообщил директор мордовского филиала компании Андрей Ванин, отвечая на вопросы журналистов в режиме видеоконференции.

Число повреждений на теплосетях «Т Плюс» в Пензе за последние годы сократилось в 5 раз. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в текущем сезоне не все неполадки приводили к отключению потребителей.

«Тенденцию вы понимаете: [...] 250 и 50», — отметил Андрей Ванин.

Руководитель филиала «Т Плюс» подчеркнул, что это стало результатом планомерного наращивания объемов перекладки теплосетей в Пензе в последние годы, увеличения числа проводимых испытаний и повышения требований к их качеству.

«Это та работа и то отношение, с которым мы относимся к тепловым сетям», — сказал он.

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