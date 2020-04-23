EN
18:04:39 Четверг, 23 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано около 63 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 211

Долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе достигли почти 2 млрд. рублей

14:45 | 23.04.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Общая сумма задолженности перед Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») достигла почти 2 млрд. рублей. Об этом сообщил директор филиала Павел Овчаров.

Долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе достигли почти 2 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Если точнее, то это 1 млрд. 965 млн. рублей», — сказал он, комментируя сложившуюся ситуацию журналистам в режиме видеоконференции.

Читайте также

«Т Плюс» в 2020 году вложит в пензенскую систему теплоснабжения 550 млн. рублей

Павел Овчаров отметил, что наибольший долг за потребленную тепловую энергию — 1 млрд. 376 млн. рублей — накопило МКП «Теплоснабжение города Пензы».

Директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» добавил, что из средств городского бюджета не оплачены счета на 40 млн. рублей.

«Основное — это школы, детсады», — уточнил он, пояснив, что с муниципалитетом достигнута договоренность о погашении примерно 4 млн. рублей до конца апреля, а остальной задолженности — равными долями в мае, июне и июле.

По словам Павла Овчарова, задолженность прочих предприятий и организаций различных форм собственности составляет примерно 30 млн. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
УФАС признало сговором действия перевозчиков при повышении платы за проезд в Пензе Жителей Пензы призвали не откладывать оплату квитанций за отопление и горячую воду
В Пензе 95-летнему ветерану вручен паспорт гражданина России В Пензенской области индекс промпроизводства за I квартал 2020 года составил 106,1%
В Пензе выписали двух пациентов, выздоровевших после коронавируса Производство яиц в Пензенской области по итогам I квартала выросло более чем на 11%
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement