Долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе достигли почти 2 млрд. рублей ЖКХ

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Общая сумма задолженности перед Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») достигла почти 2 млрд. рублей. Об этом сообщил директор филиала Павел Овчаров.

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«Если точнее, то это 1 млрд. 965 млн. рублей», — сказал он, комментируя сложившуюся ситуацию журналистам в режиме видеоконференции.

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Павел Овчаров отметил, что наибольший долг за потребленную тепловую энергию — 1 млрд. 376 млн. рублей — накопило МКП «Теплоснабжение города Пензы».

Директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» добавил, что из средств городского бюджета не оплачены счета на 40 млн. рублей.

«Основное — это школы, детсады», — уточнил он, пояснив, что с муниципалитетом достигнута договоренность о погашении примерно 4 млн. рублей до конца апреля, а остальной задолженности — равными долями в мае, июне и июле.

По словам Павла Овчарова, задолженность прочих предприятий и организаций различных форм собственности составляет примерно 30 млн. рублей.