«Т Плюс» в 2020 году вложит в пензенскую систему теплоснабжения 550 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. «Т Плюс» планирует вложить примерно 550 млн. рублей в систему теплоснабжения Пензы в 2020 году. Об этом сообщил директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин, отвечая на вопросы журналистов в режиме видеоконференции.

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По его словам, около 250 млн. рублей намечено направить на перекладку 5 км теплосетей на семи участках.

«Причем один участок [на улице Нахимова] — без потребителей. Это перемычка между двумя трассами», — сказал Андрей Ванин, уточнив, что работы уже стартовали.

Он пояснил, что также будет осуществлена перекладка теплосетей на улице Луначарского — неподалеку от авторынка «Сатурн» и автовокзала, на улице Кижеватова — вблизи школы №46 и детсада №150, у ТЭЦ-1 на улице Ново-Черкасской, у набережной реки Суры и на улице Каракозова.

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«В основном это большие диаметры [труб] — 700 и 800 мм», — отметил руководитель филиала компании «Т Плюс».

По его словам, около 100 млн. рублей будет вложено в текущий ремонт сетей, а еще примерно 200 млн. рублей — в источники генерации.

«Если мы собираем эти суммы — 350 и 200 [млн. рублей], это 550 [млн. рублей]. Это уровень предыдущих лет. Ровно столько мы будем использовать», — сказал Андрей Ванин.

Он обратил особое внимание на то, что сроки проведения плановых работ по замене теплосетей были согласованы с администрацией Пензы и учтены при составлении графика ремонта городских дорог.