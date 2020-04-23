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Жителей Пензы призвали не откладывать оплату квитанций за отопление и горячую воду

16:20 | 23.04.2020 | ЖКХ

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Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») Павел Овчаров призвал жителей вовремя оплачивать квитанции за отопление и горячую воду, поскольку от этого зависит финансирование мероприятий, направленных на обеспечение безаварийного прохождения текущего и будущего отопительных сезонов.

Жителей Пензы призвали не откладывать оплату квитанций за отопление и горячую воду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Отвечая на вопросы журналистов в режиме видеоконференции, он перечислил несколько способов, как заплатить за потребленный коммунальный ресурс и при этом соблюсти меры предосторожности, необходимые в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Среди них Павел Овчаров назвал онлайн-сервисы банков, включая возможность настройки автоплатежа.

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Он также выразил уверенность в том, что пожилым людям придут на помощь более молодые родственники — путем оплаты квитанции дистанционно или через банкомат в ближайшем магазине.

Комментируя постановление правительства России №424 от 2 апреля 2020 года «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Павел Овчаров особо акцентировал внимание на том, что оно лишь приостанавливает взыскание неустоек, штрафов и пеней до 1 января 2021 года и вовсе не означает, что квитанции можно игнорировать.

«Данное постановление не говорит о том, что не нужно платить [за потребленный ресурс]», — подчеркнул директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Он добавил, что в случае применения к неплательщику штрафных санкций они все же будут взысканы в следующем году.

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