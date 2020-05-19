«Т Плюс» планирует забрать в счет долгов теплосети МКП «Теплоснабжение города Пензы» ЖКХ

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. «Т Плюс» планирует получить в свое ведение теплосети, принадлежащие муниципальному казенному предприятию «Теплоснабжение города Пензы», которое накопило перед частной компанией крупные долги. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

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«Мы на наших сетях, которых 128 км у нас в городе, ремонт в последние два года увеличили, по сути, в два раза — и объемы перекладок, и так далее. Кстати, и аварийность в два раза уменьшилась. Есть проблемы на сетях, которые обслуживает — порядка 238 км — МКП «Теплоснабжение города Пензы». Ситуацию вы там слышите по ним в городе. Все дошло в том числе и до судебных приставов. Мы в этом процессе точно участвуем. Надеюсь, в логике вот этой процедуры, то, что будет приставами реализовано, мы тепловые сети МКП заберем себе, по сути, за долги», — сказал Андрей Вагнер, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в режиме видеосвязи во вторник, 19 мая.

Он добавил, что в Пензе намечено внедрить механизм ценовой зоны.

«Намерение есть, оно подтверждено руководством региона и города», — пояснил гендиректор ПАО «Т Плюс».

По его словам, это позволит нарастить объемы инвестиций в тепловые сети почти в два раза.

«Мы за пару лет, я думаю, на сетях, которые сегодня принадлежат МКП, [ситуацию] выправим», — предположил Андрей Вагнер.