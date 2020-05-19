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«Т Плюс» планирует забрать в счет долгов теплосети МКП «Теплоснабжение города Пензы»

14:33 | 19.05.2020 | ЖКХ

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Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. «Т Плюс» планирует получить в свое ведение теплосети, принадлежащие муниципальному казенному предприятию «Теплоснабжение города Пензы», которое накопило перед частной компанией крупные долги. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

«Т Плюс» планирует забрать в счет долгов теплосети МКП «Теплоснабжение города Пензы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы на наших сетях, которых 128 км у нас в городе, ремонт в последние два года увеличили, по сути, в два раза — и объемы перекладок, и так далее. Кстати, и аварийность в два раза уменьшилась. Есть проблемы на сетях, которые обслуживает — порядка 238 км — МКП «Теплоснабжение города Пензы». Ситуацию вы там слышите по ним в городе. Все дошло в том числе и до судебных приставов. Мы в этом процессе точно участвуем. Надеюсь, в логике вот этой процедуры, то, что будет приставами реализовано, мы тепловые сети МКП заберем себе, по сути, за долги», — сказал Андрей Вагнер, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в режиме видеосвязи во вторник, 19 мая.

Он добавил, что в Пензе намечено внедрить механизм ценовой зоны.

«Намерение есть, оно подтверждено руководством региона и города», — пояснил гендиректор ПАО «Т Плюс».

По его словам, это позволит нарастить объемы инвестиций в тепловые сети почти в два раза.

«Мы за пару лет, я думаю, на сетях, которые сегодня принадлежат МКП, [ситуацию] выправим», — предположил Андрей Вагнер.

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