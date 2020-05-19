«Т Плюс» в 2020 году вложит в теплосети и источники генерации более 30 млрд. рублей ЖКХ

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. «Т Плюс» планирует вложить более 30 млрд. рублей в ремонт, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и источников генерации в регионах присутствия в 2020 году. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер в ходе пресс-конференции, состоявшейся в режиме видеосвязи во вторник, 19 мая.

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«Эта программа больше, чем в прошлые годы. Одним из показателей является то, что мы планируем заменить 423 км тепловых сетей, что для нас тоже новая цифра», — сказал он.

По словам Андрея Вагнера, планомерное наращивание объемов инвестиций дает ощутимые результаты.

«Повреждаемость на тепловых сетях [по итогам отопительного сезона 2019–2020 годов] снизилась на 6%. На 20% снизилась аварийность на генерирующем оборудовании, что существенно для компании», — подчеркнул он.

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» добавил, что 2020-й стал для публичного акционерного общества первым годом, когда сотрудничество с рядом регионов развивается в рамках заключенных концессионных соглашений.

Андрей Вагнер также упомянул о переходе Ульяновска на новую модель рынка тепла и планах по ее внедрению в других городах.

«Эти программы позволяют наращивать инвестиции и серьезно обновлять тепловые сети», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ПАО «Т Плюс» в 2020 году планирует вложить в систему теплоснабжения Пензы примерно 550 млн. рублей.

Предполагается, что 250 млн. и 100 млн. рублей будет направлено на перекладку и текущий ремонт теплосетей соответственно, а еще 200 млн. рублей — на ремонт и модернизацию источников генерации.