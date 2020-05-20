В Пензенской области формирование комфортной городской среды велось с нарушениями ЖКХ

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. 56 нарушений закона, допущенных при реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», выявлено в Пензенской области с начала 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В целях их устранения принесено два протеста, внесено 33 представления», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по результатам их рассмотрены 17 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, 11 человек по инициативе прокуроров привлечены к ответственности в административном порядке.

Светлана Артамонова уточнила, что были выявлены факты необеспечения надлежащего нормативно-правового регулирования правоотношений при реализации проекта, бездействия местных администраций в части проведения общественных обсуждений при внесении изменений в муниципальные программы, несвоевременной оплаты выполненных работ и другие нарушения.