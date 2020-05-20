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Долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе превысили 2,1 млрд. рублей

12:37 | 20.05.2020 | ЖКХ

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Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Общая сумма задолженности перед Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») достигла 2 млрд. 118 млн. рублей по состоянию на 1 мая 2020 года. Об этом сообщил директор филиала Павел Овчаров.

Долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе превысили 2,1 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, это на 62 млн. рублей больше, чем на аналогичную дату 2019-го.

Павел Овчаров отметил, что наибольший долг за потребленную тепловую энергию накопило МКП «Теплоснабжение города Пензы».

«На сегодняшний день [долг] составляет 1 млрд. 370 млн. рублей», — уточнил он, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

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Директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» пояснил, что судебными приставами наложен арест на имущество муниципального казенного предприятия, в частности, теплосети и ЦТП, уже проведена их оценка, а следующим этапом станут торги.

Павел Овчаров добавил, что при условии, если желающих приобрести имущество МКП не найдется, оно будет предложено «Т Плюс» в счет долгов.

Возвращаясь к теме задолженности, он сообщил, что примерно 20 млн. рублей не оплатили управляющие компании.

«По местному бюджету есть задолженность 43 млн. рублей», — сказал директор филиала, подчеркнув, что достигнута договоренность о ее поэтапном погашении.

Комментируя платежную дисциплину населения, Павел Овчаров уточнил, что собираемость за март составила 90%.

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