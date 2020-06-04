В рамках формирования комфортной среды в 2021 году продолжат благоустройство парка «Заречье» ЖКХ

Заречный, 4 июня 2020. PenzaNews. Благоустройство центрального парка культуры и отдыха «Заречье» в Заречном Пензенской области, масштабная реконструкция которого начата в 2020 году, будет продолжено в 2021-м в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщается на сайте администрации ЗАТО.

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Согласно представленным данным, этот проект поддержали большинство участников голосования, проходившего в социальных сетях и на интернет-ресурсах городских СМИ с 25 по 31 мая. В пользу благоустройства парка высказались 56,2% из 7,6 тыс. зареченцев, сделавших свой выбор.

В связи с этим будет подготовлена проектно-сметная документация и до конца текущего года заключен контракт с подрядчиком.

В ходе второго этапа реконструкции планируется выполнить ремонт пешеходных дорожек, наладить освещение на территории между входами в парк со стороны администрации Заречного и дворца творчества детей и молодежи, а также частично заменить ограждение.