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Пензенский «Евростандарт» благоустроит парк в Заречном за 87 млн. рублей

10:58 | 11.12.2019 | Общество

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Заречный, 11 декабря 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Заречного Пензенской области» в лице директора Юрия Локтионова и ООО «Евростандарт» в лице руководителя Дмитрия Прошкина заключили контракт на благоустройство парка, расположенного в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) в границах улиц Конституции СССР, Комсомольской, Ленина и проспекта 30-летия Победы.

Пензенский «Евростандарт» благоустроит парк в Заречном за 87 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он подписан 3 декабря по итогам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка. В связи с этим контракт заключен по максимальной цене — 87 млн. 300 тыс. рублей.

Весь объем работ требуется выполнить до 25 декабря 2020 года.

Согласно данным портала госзакупок, среди других крупных проектов пензенского подрядчика «Евростандарт» — реконструкция бывшего дома офицеров, где будет создан центр культурного развития «На Ленинградской», строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове, возведение нового здания областного суда, ремонт гостиницы «Октябрьский сад» и реконструкция школы в Рамзае.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на базе центрального парка в Заречном Пензенской области планируется создать многофункциональное пространство, где будут условия для активного и пассивного отдыха всех категорий жителей как в летнее, так и в зимнее время года.

Проект предусматривает благоустройство двух площадей: парадной — площади Ленина, а также озелененной «городской лужайки». Площадь Ленина станет основным пространством для общественных мероприятий. Там планируется установить сцену-подиум перед амфитеатром, при необходимости размещать шатры, палатки и другие временные объекты. Зимой это будет главное место новогодних гуляний с катком, елкой и ледяным городком.

По северной границе площади предполагается размещение сплошной перголы с качелями и лавочками, а также устройство сухого фонтана из 19 струй со светодинамической подсветкой. Южнее намечено расположить детский городок.

По западной границе площади — на верхнем уровне рельефа, южнее зала игровых автоматов — планируется создать спортивное ядро парка. По проекту, там будут столы для тенниса и шахмат, а также универсальная спортплощадка.

На месте существовавшего в советское время открытого бассейна, будет территория питания.

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