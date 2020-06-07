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Пензенское УФАС выдало предупреждение «Экопрому»

12:30 | 07.06.2020 | ЖКХ

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Пенза, 7 июня 2020. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области выдало компании «Экопром», имеющей статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в восточной зоне, предупреждение о прекращении в срок до 30 июня нарушения федерального закона «О защите конкуренции». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального антимонопольного ведомства.

Пензенское УФАС выдало предупреждение «Экопрому». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в публичном договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, размещенном на официальном сайте ООО «Экопром», отсутствует информация о периодичности и времени вывоза ТКО, что является существенными условиями», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что потребители в итоге обязаны принимать услугу по вывозу ТКО на неопределенных условиях, из-за чего им могут быть навязаны невыгодные.

«Указанные действия ООО «Экопром» содержат признаки нарушения п. 3 ч. 1 ст. 10 федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», — уточняется в сообщении.

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