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Статус регоператора по обращению с ТКО на востоке Пензенской области присвоен «Экопрому»

11:42 | 01.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 1 июля 2018. PenzaNews. Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в восточной зоне Пензенской области, к которой относятся восемь муниципальных образований — Кузнецк, Городищенский, Камешкирский, Кузнецкий, Лопатинский, Неверкинский, Никольский и Сосновоборский районы, присвоен нижегородскому ООО «Экопром», входящему в группу компаний «Мехуборка».

Статус регоператора по обращению с ТКО на востоке Пензенской области присвоен «Экопрому». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Заявка данной организации стала единственной, поданной в ходе соответствующего конкурсного отбора, проводившегося управлением ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области. Она была признана соответствующей требованиям, а торги — несостоявшимися.

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28 июня между управлением ЖКХ и гражданской защиты населения региона и ООО «Экопром» было подписано соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории восточной зоны.

По его условиям, регоператор будет работать в соответствии с постановлением облправительства от 15 декабря 2016 года №630 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Пензенской области» по регулируемым тарифам, устанавливаемым региональным управлением по регулированию тарифов и энергосбережению.

Статус регионального оператора присвоен организации с момента вступления в силу данного соглашения сроком на 10 лет.

Она должна начать осуществлять деятельность по обращению с ТКО с установленной даты применения тарифа на услуги регоператора, но не позднее, чем с 1 января 2019 года.

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