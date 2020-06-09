Утвержден порядок исключения из программы капремонта домов, в которых менее пяти квартир ЖКХ

Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Порядок исключения многоквартирных домов, в которых имеется менее пяти квартир, из региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Пензенской области, утвержден постановлением облправительства, которое губернатор Иван Белозерцев подписал 8 июня.

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Согласно тексту документа, данная процедура будет производиться на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного в соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса РФ.

Помимо копии соответствующего протокола, в управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области необходимо будет представить выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и сведения о выбранном способе формирования фонда капремонта.

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Если это происходит на счете регоператора, то, согласно утвержденному порядку, уполномоченный орган будет направлять запрос в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области о предоставлении информации о проведенных в доме работах, а также о наличии или отсутствии задолженности собственников. Если средства, израсходованные на капремонт, возмещены регоператору не в полном объеме, документы будут возвращены заявителю.

После полного возмещения региональному оператору израсходованных средств собственники вправе вновь обратиться по вопросу исключения дома из региональной программы.

После исключения многоквартирного дома из программы средства фонда капитального ремонта должны быть распределены между собственниками помещений пропорционально размеру уплаченных ими взносов в порядке, предусмотренном региональным и федеральным законодательством.