В Пензе стартовал прием заявок на конкурс грантов на развитие ТОС ЖКХ

Пенза, 17 июня 2020. PenzaNews. Администрации районов Пензы — Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного и Первомайского — начали прием заявок на городской конкурс на право получения грантов в виде субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) и инициатив жителей.

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Он продлится по 14 июля.

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Принять участие в конкурсе могут ТОСы, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ассоциации, автономные некоммерческие организации и фонды, планирующие реализовать проекты по ремонту дорог, строительству и реконструкции сетей водоснабжения, обустройству стоянок, созданию зон отдыха, детских игровых и спортивных площадок, а также другие.

Согласно сведениям, размещенным на сайте мэрии Пензы, вскрытие конвертов состоится 17 июля.

Допущенные заявки будут оцениваться в соответствии с утвержденными критериями.

По результатам конкурса планируется распределить гранты на сумму 18 млн. рублей.

При этом сумма каждого не может превышать 500 тыс. рублей и 70% от общей стоимости проекта.