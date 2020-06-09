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В Пензе объем финансирования конкурса местных инициатив сохранят на уровне 2019 года

12:31 | 09.06.2020 | ЖКХ

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Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Объем финансирования городского конкурса на право получения грантов в виде субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) и инициатив жителей, будет сохранен в 2020 году на уровне 2019-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе объем финансирования конкурса местных инициатив сохранят на уровне 2019 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На эти цели в бюджете Пензы [на 2019 год] было предусмотрено 18 млн. рублей. Аналогичная сумма заложена и на этот год», — пояснили в администрации города.

В мэрии добавили, что скорректирован порядок проведения конкурса — глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал соответствующее постановление 8 июня.

В соответствии с текстом документа, принять участие в конкурсе смогут ТОСы, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ассоциации, автономные некоммерческие организации и фонды, планирующие реализовать проекты по ремонту дорог, строительству и реконструкции сетей водоснабжения, обустройству стоянок, созданию зон отдыха, детских игровых и спортивных площадок, а также другие, направленные на повышение комфортных условий проживания граждан.

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Предполагается, что при воплощении задуманного в жизнь активисты наряду со средствами гранта будут использовать и собственные средства.

Сроки приема заявок на конкурс пока не объявлены.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2019 году в Пензе по результатам конкурса на право получения грантов в виде субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) и инициатив жителей, было отобрано 45 проектов. В категории «Живем комфортно» было отмечено 25, «Дружно, весело, спортивно» — 12, «Город — это люди» — восемь.

В бюджете Пензы на предоставление грантов было предусмотрено: для Железнодорожного района 3,5 млн. рублей, для Ленинского — 4 млн. рублей, для Октябрьского района — 5,5 млн. рублей, для Первомайского — 5 млн. рублей.

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