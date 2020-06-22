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Руслан Власов назначен директором филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

16:27 | 22.06.2020 | ЖКХ

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Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Руслан Власов назначен директором филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», объединяющего генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе. Соответствующий приказ подписал генеральный директор компании Андрей Вагнер.

Руслан Власов назначен директором филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Прежний руководитель структурного подразделения Андрей Ванин, который возглавлял его с мая 2018 года, вернулся на пост главного инженера филиала «Нижегородский» — на этой позиции он работал в 2015–2017 годах.

По сообщению пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», среди первоочередных задач Руслана Власова в новой должности — качественная и своевременная подготовка теплосетевой инфраструктуры Саранска и Пензы к предстоящему отопительному сезону.

Кроме того, его внимание будет сфокусировано на модернизации системы теплоснабжения городов, повышении операционной эффективности филиала, увеличении числа новых потребителей, а также стабильной и надежной поставке энергоресурсов клиентам компании.

Власов Руслан Дмитриевич родился в 1980 году.

Окончил Томский политехнический университет по специальности «Котло- и реакторостроение» и Томский электротехнический институт по специальности «Электротехнические сети и системы».

Трудовую деятельность в энергетике начал в 2002 году. Прошел путь от машиниста-обходчика до генерального директора АО «Сибирская энергетическая компания».

В 2018–2019 годах являлся генеральным директором ОАО «Новосибирскавтодор».

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