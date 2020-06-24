В Кузнецке создано МКП «Теплосеть» ЖКХ

Кузнецк, 24 июня 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное предприятие «Теплосеть» создано в городе Кузнецке Пензенской области.

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Согласно данным ЕГРЮЛ, оно зарегистрировано в качестве юридического лица 15 июня 2020 года. Предприятие находится по адресу: Кузнецк, улица Сызранская, 73. Директором МКП «Теплосеть» назначен Владимир Дильман.

Как сообщается на сайте администрации Кузнецка, МКП создано на базе нереализованного в ходе торгов и переданного в городскую казну имущества ТЭЦ-3 и обанкротившегося МУП «Гортеплосеть».

Муниципальное казенное предприятие «Теплосеть» пришло на смену АО «Гидромаш-Групп», признанному банкротом в феврале 2018 года, в качестве теплоснабжающей организации.

По сведениям мэрии, смена поставщика тепловой энергии не скажется на тарифе для потребителей. Как и планировалось ранее, с 1 июля 2020 года он составит 1 тыс. 866 рублей 58 копеек за 1 Гкал с учетом НДС.