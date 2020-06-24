EN
20:20:48 Среда, 24 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 523 случая заражения коронавирусом, 4 тыс. 77 человек выписаны, 36 пациентов умерли

В Кузнецке создано МКП «Теплосеть»

10:30 | 24.06.2020 | ЖКХ

Печать

Кузнецк, 24 июня 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное предприятие «Теплосеть» создано в городе Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке создано МКП «Теплосеть». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным ЕГРЮЛ, оно зарегистрировано в качестве юридического лица 15 июня 2020 года. Предприятие находится по адресу: Кузнецк, улица Сызранская, 73. Директором МКП «Теплосеть» назначен Владимир Дильман.

Как сообщается на сайте администрации Кузнецка, МКП создано на базе нереализованного в ходе торгов и переданного в городскую казну имущества ТЭЦ-3 и обанкротившегося МУП «Гортеплосеть».

Муниципальное казенное предприятие «Теплосеть» пришло на смену АО «Гидромаш-Групп», признанному банкротом в феврале 2018 года, в качестве теплоснабжающей организации.

По сведениям мэрии, смена поставщика тепловой энергии не скажется на тарифе для потребителей. Как и планировалось ранее, с 1 июля 2020 года он составит 1 тыс. 866 рублей 58 копеек за 1 Гкал с учетом НДС.

Новости партнеров
Читайте также
В Шемышейке мужчину будут судить за нанесение ножевого ранения сожительнице В департаменте СМИ затруднились сказать, от кого получили информацию о создании граффити на улице Кирова
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 10 районах области В Пензенской области определен лучший психолог уголовно-исполнительной системы
Суд в Пензе прекратил дело об обороте техсредств для негласного получения информации В ДТП под Пензой погибла женщина, пять человек пострадали
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама