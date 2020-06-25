За четыре часа за проекты благоустройства проголосовали более 4 тыс. пензенцев — мэрия ЖКХ

Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. 4 тыс. 449 человек приняли участие в голосовании по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в Пензе в 2021 году по муниципальной программе формирования современной городской среды, с 8.00 до 12.00 четверга, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Голосование организовано в администрациях Ленинского, Первомайского, Октябрьского и Железнодорожного районов.

В соответствии с постановлением №805, которое мэр Андрей Лузгин подписал 18 июня, сделать свой выбор жители смогут до 19.00.

В перечень для голосования включено 22 территории: 14 скверов, правый берег набережной реки Суры, три парка, участок вблизи Арбековских прудов, Привокзальная площадь, улицы Московская и Бакунина.