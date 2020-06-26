Подготовка сетей «Т Плюс» в Пензе к отопительному сезону идет по графику — Василий Журавлев ЖКХ

Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Работы по подготовке теплосетей в Пензе, находящихся в зоне ответственности группы «Т Плюс», ведутся в соответствии с графиком. Об этом сообщил технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев в ходе 11-й очередной сессии гордумы в пятницу, 26 июня.

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По его словам, гидравлические испытания проведены на 170 участках.

«Планируем до 15 июля закончить первичные гидроиспытания», — сказал он.

Василий Журавлев добавил, что текущий ремонт сетей намечено завершить не позднее 10 августа.

Комментируя ход работ по капитальному ремонту, он напомнил, что в план на 2020 год включено семь участков теплосетей в однотрубном исполнении общей протяженностью примерно 5 км.

«Один уже полностью закончен. Еще два участка будут закончены к 1 июля», — проинформировал депутатов техдиректор АО «Т Плюс теплосеть Пенза».

Василий Журавлев уточнил, что в активной фазе капитальный ремонт находится на трех объектах — в районе улиц Кижеватова; Каракозова и Луначарского; Нахимова и Крупской; а еще на одном — вблизи Пензы-IV — его планируется начать ориентировочно 10 июля.

«Все в плане. Все в графике. Никаких отставаний на сегодняшний день нет. Полностью материалы и людские ресурсы в наличии», — подчеркнул Василий Журавлев.