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В Кузнецке допущены нарушения при эксплуатации детских площадок

09:20 | 06.07.2020 | ЖКХ

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Кузнецк, 6 июля 2020. PenzaNews. Нарушения, допущенные при эксплуатации детских площадок, выявлены в Кузнецке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Кузнецке допущены нарушения при эксплуатации детских площадок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что эксплуатантами и владельцами не обеспечено проведение мероприятий по контролю и техническому обслуживанию оборудования ряда детских площадок», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что на некоторых объектах не проводились регулярные визуальные, функциональные и ежегодные осмотры оборудования.

«Не всеми разработаны графики выполнения соответствующих мероприятий на 2020 год. Некоторые детские площадки не имеют табличек с предусмотренной законодательством информацией», — добавили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки внесено четыре представления в управляющие организации, а также одно — руководителю МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка» Эдуарду Потапову.

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