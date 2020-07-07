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Мэрия Кузнецка необоснованно завысила сроки оплаты жилья, приобретаемого по нацпроекту

10:10 | 07.07.2020 | ЖКХ

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Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Администрация Кузнецка Пензенской области при подготовке аукционной документации на приобретение 25 квартир для расселения граждан из аварийного жилья необоснованно завысила сроки оплаты по контрактам, указав начало их исчисления с момента регистрации права собственности, а не подписания акта приема-передачи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мэрия Кузнецка необоснованно завысила сроки оплаты жилья, приобретаемого по нацпроекту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кроме того, в аукционную документацию не было включено обязательное условие о порядке и сроках оформления результатов приемки жилых помещений», — добавили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности были выявлены в ходе проверки реализации регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«По итогам проверки прокурор города возбудил в отношении первого заместителя главы администрации Кузнецка [Владимира Трошина] дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Постановлением УФАС России по Пензенской области муниципальный чиновник оштрафован на 3 тыс. рублей», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что также было внесено представление мэру Кузнецка Сергею Златогорскому, которое к настоящему времени рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к недопущению нарушений при проведении аукционных процедур.

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