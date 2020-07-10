Фонд ЖКХ выделит около 1,7 млн. рублей на энергоэффективный капремонт в трех домах Пензы ЖКХ

Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит Пензенской области 1 млн. 670 тыс. рублей в качестве компенсации расходов на энергоэффективный капитальный ремонт общего имущества в трех многоквартирных домах в Пензе — №16 на 5-м Виноградном проезде, №24 и №58 на улице Лядова. Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации.

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При помощи Фонда ЖКХ будет покрыто 80% от общей суммы расходов.

В указанных многоквартирных домах уже проведены работы по установке автоматизированных узлов управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя.

Расчетный размер годовой экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов в этих домах составляет 1,14 млн. рублей: по дому №16 на 5-м Виноградном проезде — более 317 тыс. рублей (21,13%), по дому №24 на улице Лядова — 286 тыс. рублей (22,04%), по дому №58 на улице Лядова — свыше 539 тыс. рублей (17,72%).

Реализация программных мероприятий позволила улучшить условия проживания и снизить расходы на оплату коммунальных ресурсов 499 человек.

Пензенская область не впервые проводит энергоэффективный капитальный ремонт многоквартирных домов с участием средств Фонда ЖКХ. Так, по заявке, поданной регионом в госкорпорацию в 2019 году, была предоставлена финансовая поддержка на сумму более 393 тыс. рублей на ремонт многоквартирного дома №150 на проспекте Строителей в Пензе.