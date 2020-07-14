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Администрация заплатит штраф за ненадлежащее содержание мусорной площадки в Пензе

10:10 | 14.07.2020 | ЖКХ

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Пенза, 14 июля 2020. PenzaNews. Администрация Октябрьского района Пензы заплатит штраф в размере 11 тыс. рублей за ненадлежащее содержание контейнерной площадки у дома №9 на улице Глазунова.

Администрация заплатит штраф за ненадлежащее содержание мусорной площадки в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского областного суда, в ходе осмотра, проведенного 10 марта 2020 года, были выявлены нарушения требований санитарного законодательства: твердое основание под контейнерами на площадке частично было разрушено, призванное предупредить распространение отходов на прилегающую территорию ограждение отсутствовало, расстояние до отдельно стоящих элементов детской площадки составляло 8,8 и 11,1 метра, что менее нормируемых 20 метров.

«В судебном заседании представитель администрации района вину не признал, указав, что ответственным лицом является мэрия Пензы, поскольку на ней лежит бремя содержания контейнерных площадок. Однако суд счел эти доводы несостоятельными. На основании п. 1.30, 1.30А ст. 45 главы 3 устава Пензы к компетенции администрации района относится создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории района города, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. [...] Согласно муниципальному контракту, зачистку данной контейнерной площадки осуществляет администрация района с привлечением подрядной организации», — сказали в пресс-службе.

В суде добавили, что администрация Октябрьского района Пензы не согласилась со штрафом, назначенным по ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта», и подала апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения.

«Постановление вступило в законную силу», — пояснили в пресс-службе.

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