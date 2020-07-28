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Заключен контракт на ремонт внутриквартальных дорог в Первомайском районе Пензы

15:00 | 28.07.2020 | ЖКХ

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Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы заключило с индивидуальным предпринимателем Валентином Веселовым контракт на ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров в Первомайском районе города на сумму более 3 млн. рублей.

Заключен контракт на ремонт внутриквартальных дорог в Первомайском районе Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно техническому заданию, работы должны быть проведены на территории нескольких округов в рамках исполнения наказов избирателей депутатами городской думы.

По округу №21, где депутатом является Андрей Сучков, вблизи дома №77 на улице Свердлова намечено привести в надлежащее состояние дорогу и тротуар. Кроме того, будут отремонтированы тротуар у дома №13 на улице Маршала Крылова и дорога вблизи дома №49 на проезде Водопьянова.

По округу №22 (депутат Денис Желиховский) в план работ включен ремонт тротуара у домов №8 и №43 на улице Тепличной — до улицы Львовской.

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По округу №23 в рамках исполнения наказов, полученных от избирателей депутатом Алексеем Чикиримовым, планируется отремонтировать внутриквартальные дороги вблизи домов №36, №37 и №45 на улице Краснова, а также у дома №97Б на улице Калинина, около которого также будет обновлен тротуар.

По округу №24, где депутатом является Алексей Иванов, будет приведена в надлежащее состояние внутриквартальная дорога у дома №71 на улице Ивановской.

По округу №25 (депутат Борис Панин) намечено выполнить ремонт трех внутриквартальных дорог: на улице Пушанина — около домов №26 и №6, а также в районе дома №10 на улице Терешковой и дома №6А на улице Вадинской.

По единому округу будут отремонтированы внутриквартальные дороги: от улицы Калинина до улицы Богданова — в районе дома №91 на улице Калинина — в рамках исполнения наказов, полученных от избирателей депутатом Дмитрием Акимовым; а также на улице Силикатной — по наказам, полученным депутатом Еленой Мещеряковой.

Срок выполнения работ — 25 сентября 2020 года.

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