Заключен контракт на ремонт внутриквартальных дорог в Ленинском районе Пензы ЖКХ

Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы заключило с индивидуальным предпринимателем Валентином Веселовым контракт на ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и проездов в Ленинском районе города на сумму около 2,6 млн. рублей.

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Согласно техническому заданию, работы должны быть проведены на территории нескольких округов в рамках исполнения наказов избирателей депутатами городской думы.

По округу №17, где депутатом является Александр Смирнов, планируется отремонтировать три внутриквартальные дороги — вблизи дома №164 на улице Суворова, а также у домов №6 и №3 на улице Ворошилова.

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По округу №18 (депутат Иван Краснов) в план работ включены ремонт тротуара в районе домов №№167/4, 167/5, 167/6 на улице Суворова и внутриквартальной дороги у дома №163А на улице Пушкина.

По округу №19, где депутатом является Валерий Савельев, работы будут осуществляться на семи объектах. Намечен ремонт тротуара у дома №3 на улице Гоголя, внутриквартальной дороги вблизи домов №9 и №11 на улице Салтыкова-Щедрина, а также проездов около домов №29 и №23А на улице Ставского, дома №7 на улице Набережная реки Мойки, №7 на улице Чкалова, №39 и №41 на улице Гоголя, а также №67 на улице Московской.

По единому округу будут отремонтированы внутриквартальные дороги: между домами №25 и №27 на улице Вяземского — в рамках исполнения наказов, полученных от избирателей депутатом Кристиной Бабыниной; в районе дома №67 на улице Московской — по наказам, полученным депутатом Дмитрием Акимовым.

Срок выполнения работ по муниципальному контракту — по 11 сентября 2020 года.