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Заключен контракт на ремонт внутриквартальных дорог в Железнодорожном районе Пензы

16:57 | 29.07.2020 | ЖКХ

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Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы заключило с подрядной компанией «Арстрой» контракт на ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и проездов в Железнодорожном районе города на сумму 1,9 млн. рублей.

Заключен контракт на ремонт внутриквартальных дорог в Железнодорожном районе Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно техническому заданию, работы должны быть проведены на территории нескольких округов в рамках исполнения наказов избирателей депутатами городской думы.

По округу №10, где депутатом является Юрий Зиновьев, планируется выполнить ремонт тротуаров в районе домов №20 и №22 на улице Пролетарской, №53 на улице Луначарского, №67 на улице Каракозова и №3 на улице Проходной, а также внутриквартальных дорог около домов №69 на улице Каракозова и №3 на улице Проходной.

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По округу №11 (депутат Алексей Шуварин), в план ремонта включена внутриквартальная дорога вблизи дома №49 на улице Луначарского.

По округу №14 в рамках исполнения наказов, полученных депутатом Николаем Кузяковым, намечено привести в надлежащее состояние тротуар у дома №3 на улице Стадионной.

По округу №15, где депутатом является Виктор Хомец, будет выполнен ремонт двух внутриквартальных дорог на улице Антонова — в районе дома №31, а также вблизи домов №2 и №4А.

По единому округу в рамках исполнения наказов, полученных депутатом Дмитрием Акимовым, намечено отремонтировать тротуар около монумента «Паровоз» в районе улиц Луначарского и Ухтомского.

Срок выполнения работ по контракту — по 11 сентября 2020 года.

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