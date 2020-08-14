Росприроднадзор согласовал план пензенского «Горводоканала» по снижению сбросов ЖКХ

Пенза, 14 августа 2020. PenzaNews. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям согласовало план снижения сбросов загрязняющих веществ, разработанный «Горводоканалом» на 2020–2027 годы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, осуществляющей централизованное водоснабжение и водоотведение на территории Пензы.

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«Планом предусмотрены мероприятия по техперевооружению и реконструкции объектов очистных сооружений, а также разработка проектно-сметной документации по комплексной реконструкции очистных сооружений канализации (ОСК)», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что объем расходов на реализацию плана оценивается в 940 млн. рублей, при этом к первоочередным мероприятиям «Горводоканал» приступит в текущем году.

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«Реализация плана мероприятий позволит не только увеличить эффективность работы очистных сооружений, но и будет способствовать уменьшению негативного воздействия стоков на водный объект — реку Суру», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте подчеркивается, что это благоприятно скажется на экологической обстановке в регионе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», отведение использованной воды от всех водопользователей и потребителей Пензы осуществляется 33 насосными станциями канализации по канализационным сетям общей протяженностью более 535 км.

В целях повышения надежности работы очистных сооружений «Горводоканалом» реализован ряд мероприятий. В частности, в 2018 году произведена замена аэрационной системы в одном из аэротенков, в 2019-м — илоскреба первичного отстойника первой очереди ОСК.

По данным «Горводоканала», очистные сооружения канализации Пензы, построенные в период с 1972 по 1986 годы, нуждаются в реконструкции. Согласно предпроектной оценке, ее стоимость составит примерно 4,5 млрд. рублей.