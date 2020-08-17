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Вторую станцию обезжелезивания в Кузнецке будет строить «Аквафор Трейдинг»

10:18 | 17.08.2020 | ЖКХ

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Кузнецк, 17 августа 2020. PenzaNews. Зарегистрированное в Подмосковье общество с ограниченной ответственностью «Аквафор Трейдинг», учредителем и генеральным директором которой является Николай Корев, признано победителем электронного аукциона по определению подрядчика на строительство станции осветления и обезжелезивания воды производительностью до 10 тыс. кубометров в сутки для водозаборного узла Кузнецка Пензенской области.

Вторую станцию обезжелезивания в Кузнецке будет строить «Аквафор Трейдинг». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно протоколу подведения итогов, в электронном аукционе также участвовали ООО «Эководстрой» из Смоленской области, заявка которого не соответствовала предъявленным требованиям, и челябинское ООО «Риел-Строй».

Рассмотрев вторые части заявок, аукционная комиссия приняла решение признать победителем компанию «Аквафор Трейдинг», предложившую наиболее низкую цену контракта — 56 млн. 957 тыс. 438 рублей 75 копеек.

Таким образом, начальная (максимальная) цена была снижена почти на 8,9 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», строительство второй станции обезжелезивания в Кузнецке Пензенской области будет финансироваться из бюджетов трех уровней — федерального, областного и городского.

Предполагается, что от станции обезжелезивания на 8-м водозаборе будут запитаны 214 многоквартирных домов, 3,5 тыс. индивидуальных, а также 21 объект соцкультбыта.

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