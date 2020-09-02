В Пензе ТСЖ заплатит 40 тыс. рублей штрафа за нарушение правил содержания жилого дома ЖКХ

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Пензенское товарищество собственников жилья «Топаз» должно заплатить штраф в размере 40 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений».

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По информации пресс-службы Пензенского областного суда, 27 февраля 2020 года при проведении внеплановой выездной проверки по обращению гражданина было установлено, что на железобетонной плите козырька входной группы подъезда №2 дома №32 на улице Рахманинова в Пензе имелись намокание и отслоения защитного бетонного слоя с оголением арматуры, а также отслоения отделочной плитки и штукатурного слоя лакокрасочного покрытия на стенах.

Постановлением Госжилстройтехинспекции Пензенской области ТСЖ «Топаз» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, ему назначен штраф.

Представитель товарищества, не оспаривая акт проведенной проверки, подал жалобы сначала в суд первой, а затем — апелляционной инстанций, в которых указал, что решением общего собрания собственником определено провести капитальный ремонт, в том числе входных групп, в 2020–2025 годах.

Вместе с тем Октябрьский районный суд Пензы и облсуд подтвердили законность постановления жилинспекции.

При вынесении соответствующих решений было учтено, что конкретный срок ремонта входных групп не определен, договор подряда на проведение работ не заключен, при этом допущенные нарушения содержания общего имущества многоквартирного дома могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.