Пензу ждет массовое отключение воды ЖКХ

Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Холодное водоснабжение будет приостановлено в ряде районов Пензы с 8.00 четверга, 17 сентября, до 10.00 следующего дня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООО «Горводоканал», поступившем в ИА «PenzaNews».

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В нем уточняется, что холодной воды не будет в Заре, Арбеково, Согласии, на ГПЗ-24, в микрорайоне Маньчжурия, в Терновке, Кривозерье, Тепличном, Веселовке, на улицах Окружной, Воронова, Кижеватова, Российской, Бийской — от моста до улицы Южной, а также частично на Шуисте и в «Спутнике».

«В центральной части города Пензы возможно пониженное давление холодного водоснабжения», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что данная мера обусловлена подготовкой к предстоящему отопительному сезону: планируется произвести замену задвижки на насосной станции водопровода «Сурский водозабор» и запорной арматуры на разводящих сетях.