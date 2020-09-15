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Пензу ждет массовое отключение воды

11:35 | 15.09.2020 | ЖКХ

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Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Холодное водоснабжение будет приостановлено в ряде районов Пензы с 8.00 четверга, 17 сентября, до 10.00 следующего дня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООО «Горводоканал», поступившем в ИА «PenzaNews».

Пензу ждет массовое отключение воды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что холодной воды не будет в Заре, Арбеково, Согласии, на ГПЗ-24, в микрорайоне Маньчжурия, в Терновке, Кривозерье, Тепличном, Веселовке, на улицах Окружной, Воронова, Кижеватова, Российской, Бийской — от моста до улицы Южной, а также частично на Шуисте и в «Спутнике».

«В центральной части города Пензы возможно пониженное давление холодного водоснабжения», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что данная мера обусловлена подготовкой к предстоящему отопительному сезону: планируется произвести замену задвижки на насосной станции водопровода «Сурский водозабор» и запорной арматуры на разводящих сетях.

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