«Горводоканал» открыл центр обслуживания физлиц на улице Славы в Пензе ЖКХ

Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Дополнительный центр обслуживания клиентов ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»), на базе которого будут оказываться услуги только физическим лицам, открыт на улице Славы в Пензе в среду, 7 октября.

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Он предусматривает единовременную работу пяти специалистов, что позволит обслуживать до 200 человек в сутки.

Потребители могут задать вопросы по начислениям и имеющейся задолженности, внести необходимые изменения в лицевой счет, оставить заявку на опломбировку счетчика или другие услуги, а также получить консультацию специалиста.

Помимо этого, есть возможность произвести оплату в терминале с помощью банковской карты.

При этом основной центр обслуживания клиентов — и физических, и юридических лиц — продолжит функционировать по прежнему адресу на улице Кривозерье.

По словам главного управляющего директора «Горводоканала» Юрия Ильина, расширение сети обслуживания клиентов стало возможным благодаря переходу организации на самостоятельное выставление квитанций 45 тыс. абонентов весной 2020 года.

«Это позволило отказаться от услуг стороннего биллинга, и сэкономленные денежные средства были направлены как раз на открытие дополнительного офиса, на повышение клиентского сервиса», — сказал он.

Юрий Ильин выразил уверенность в том, что офис в центре Пензы поможет компании быть ближе к потребителям и избавит жителей от необходимости ехать на окраину города для решения текущих вопросов.