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Запланированное на севере Пензы отключение воды перенесено на 19 октября

11:28 | 13.10.2020 | ЖКХ

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Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Отключение водоснабжения потребителей на некоторых улицах на севере Пензы, запланированное на предстоящий четверг, перенесено на понедельник, 19 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»), поступившем в ИА «PenzaNews».

Запланированное на севере Пензы отключение воды перенесено на 19 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В связи с проведением работ по замене запорной арматуры на насосной станции «Бессоновская» и на разводящих сетях потребители останутся без холодной воды с 8.00 до 22.00.

Перечень территорий, которые затронет отключение, остался прежним. Это улицы Аустрина, Байкова, Депутатская, Лунинская, Островная, Сормовская, Совхозная, Компрессорная; а также Каштановая, Можайская, Нестерова, Северополянская, Сумская и соответствующие проезды. Помимо этого, холодной воды не будет на проезде Сурикова, в совхозе Победа и СНТ «Южный».

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