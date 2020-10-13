Запланированное на севере Пензы отключение воды перенесено на 19 октября ЖКХ

Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Отключение водоснабжения потребителей на некоторых улицах на севере Пензы, запланированное на предстоящий четверг, перенесено на понедельник, 19 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»), поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В связи с проведением работ по замене запорной арматуры на насосной станции «Бессоновская» и на разводящих сетях потребители останутся без холодной воды с 8.00 до 22.00.

Перечень территорий, которые затронет отключение, остался прежним. Это улицы Аустрина, Байкова, Депутатская, Лунинская, Островная, Сормовская, Совхозная, Компрессорная; а также Каштановая, Можайская, Нестерова, Северополянская, Сумская и соответствующие проезды. Помимо этого, холодной воды не будет на проезде Сурикова, в совхозе Победа и СНТ «Южный».