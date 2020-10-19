Объявлен новый аукцион на строительство водопровода в поселке ЗИФ ЖКХ

Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило новый аукцион по отбору подрядчика для прокладки сетей водоснабжения в поселке ЗИФ после того, как контракт с прежним — ООО «СитиСтрой» — был расторгнут по соглашению сторон.

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Согласно данным портала госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 34 млн. 32 тыс. 430 рублей.

Финансирование предусмотрено в рамках основного мероприятия «Чистая вода» госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2022 годы» из бюджетов двух уровней: из городского будет выделено 13 млн. 451 тыс. 496 рублей 33 копейки, из регионального — 20 млн. 580 тыс. 933 рубля 67 копеек.

Согласно требованиям заказчика, все работы должны быть выполнены до 30 декабря 2020 года.

Электронный аукцион назначен на 26 октября.