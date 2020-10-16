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Контракт на строительство сетей водоснабжения в поселке ЗИФ расторгнут

12:28 | 16.10.2020 | ЖКХ

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Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. Муниципальный контракт на строительство сетей водоснабжения в поселке ЗИФ, который был заключен между МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «СитиСтрой» 7 апреля 2020 года, расторгнут.

Контракт на строительство сетей водоснабжения в поселке ЗИФ расторгнут. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, имеющейся в распоряжении ИА «PenzaNews», стороны 9 октября подписали соглашение о расторжении на основании п. 8 ст. 95 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». От лица подрядчика подпись под документом поставил Фаиль Сайфуллов, сменивший Эмилию Баткаеву на посту генерального директора в августе.

МКУ «УКС Пензы» и ООО «СитиСтрой» пришли к соглашению, что фактически работы по контракту выполнены на сумму 7 млн. 560 тыс. 787 рублей.

Обязательства в оставшейся части на 31 млн. 739 тыс. 213 рублей прекращены.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проблема с водоснабжением в поселке ЗИФ, который входит в черту Пензы, но удален от центра города, остается нерешенной на протяжении многих лет.

В ноябре 2018 года стало известно, что документация на обустройство водопровода в поселке ЗИФ была разработана тогда же, когда и для Лесного, проблема с водоснабжением которого была решена в 2017 году, однако возникли сложности из-за строительства развязки на федеральной трассе М5 «Урал», в связи с чем пришлось согласовывать новые технические условия.

В апреле 2020 года был заключен контракт на строительство сетей водоснабжения в поселке ЗИФ на сумму 36,6 млн. рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением №2 от 30 июня, цена контракта выросла до 39,3 млн. рублей.

Подрядчик должен быть выполнить весь объем работ к концу сентября 2020 года.

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