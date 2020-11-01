Повышение размера взноса на капремонт негативно скажется на благосостоянии людей — Куликов ЖКХ

Пенза, 1 ноября 2020. PenzaNews. Повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт в Пензенской области почти на 30% негативно скажется на благосостоянии граждан. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции либерал-демократов в гордуме Пензы Павел Куликов.

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По его словам, в период пандемии коронавируса, когда некоторые жители значительно потеряли в зарплате, а другие вообще остались без работы, такой шаг поставит людей в крайне затруднительное положение.

«Уверен, что количество неплательщиков по данной услуге вырастет в разы. Просто нечем будет платить за капремонт», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в текущем году жителей Пензенской области освобождали от уплаты взноса на капремонт на три месяца — с 1 апреля по 30 июня — в связи с действием на территории региона режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Но это, конечно, было до выборов. После них коронавирус никуда не исчез, а только набирает обороты, рабочих мест больше не стало, но это не помешало увеличить взносы сразу почти на 30%. Отмена взноса на три месяца летом из поддержки жителей в трудной ситуации в итоге превратилась в бомбу замедленного действия», — заявил лидер пензенских либерал-демократов.

Он подчеркнул, что даже в более богатых регионах размер взноса на капремонт ниже, чем в Пензенской области.

«К примеру, в Самарской области, где зарплаты выше, чем в нашем регионе, в настоящее время плата за капремонт составляет 6 рублей 28 копеек за 1 кв. метр в домах до пяти этажей включительно и 7 рублей 22 копейки для домов выше шести этажей. Насколько мне известно, повышение в 2021 году там тоже планируется, но не более чем на 50 копеек», — уточнил Павел Куликов.

«Есть регионы, где плата за капремонт не растет вообще. Например, в Краснодарском крае еще в далеком 2014 году минимальный взнос был установлен в размере 5 рублей 32 копеек и не менялся ни разу за шесть лет», — добавил координатор реготделения ЛДПР.