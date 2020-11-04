EN
00:13:31 Четверг, 5 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Строительство сетей водоснабжения в поселке Победа оценивается более чем в 52 млн. рублей

13:17 | 04.11.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 4 ноября 2020. PenzaNews. Строительство сетей водоснабжения в поселке Победа города Пензы оценивается более чем в 52 млн. рублей. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин в ходе встречи с местными жителями, состоявшейся в среду, 4 ноября.

Строительство сетей водоснабжения в поселке Победа оценивается более чем в 52 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам главы администрации города, для реализации проекта его необходимо включить в основное мероприятие «Чистая вода» госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2024 годы».

Читайте также

Ситуация с организацией водоснабжения в поселке ЗИФ находится на контроле прокуратуры

«Важно понимать, какое количество жителей готово подключиться к уличным сетям в случае их строительства. Насосы и резервуары рассчитаны на определенную мощность. Если она будет меньше в разы, возникнут проблемы с их эксплуатацией», — сказал он.

Андрей Лузгин напомнил, что для включения поселка Победа в программу от жителей также требуется создать сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, на территории поселка находится 197 домов, при этом в зимнее время некоторые пожилые люди уезжают к родственникам. За последние годы решен вопрос с газоснабжением, налажено уличное освещение и транспортное сообщение. В 2018 году разработан проект водоснабжения, получено положительное заключение госэкспертизы.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области беременная женщина осуждена за сбыт двух фальшивых купюр Жительница Пензы лишилась около 150 тыс. рублей, назвав незнакомцу данные своей карты
В Пензенской области экологический диктант напишут на пяти площадках В Пензе прокуратура выявила факты представления недостоверных сведений о доходах
В Пензенской области за сутки коронавирус выявлен у 18 детей Житель Пензы обвиняется в убийстве сестры
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама