Строительство сетей водоснабжения в поселке Победа оценивается более чем в 52 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 4 ноября 2020. PenzaNews. Строительство сетей водоснабжения в поселке Победа города Пензы оценивается более чем в 52 млн. рублей. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин в ходе встречи с местными жителями, состоявшейся в среду, 4 ноября.

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По словам главы администрации города, для реализации проекта его необходимо включить в основное мероприятие «Чистая вода» госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2024 годы».

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«Важно понимать, какое количество жителей готово подключиться к уличным сетям в случае их строительства. Насосы и резервуары рассчитаны на определенную мощность. Если она будет меньше в разы, возникнут проблемы с их эксплуатацией», — сказал он.

Андрей Лузгин напомнил, что для включения поселка Победа в программу от жителей также требуется создать сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, на территории поселка находится 197 домов, при этом в зимнее время некоторые пожилые люди уезжают к родственникам. За последние годы решен вопрос с газоснабжением, налажено уличное освещение и транспортное сообщение. В 2018 году разработан проект водоснабжения, получено положительное заключение госэкспертизы.