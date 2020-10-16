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Ситуация с организацией водоснабжения в поселке ЗИФ находится на контроле прокуратуры

13:03 | 16.10.2020 | ЖКХ

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Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. Ситуация с организацией водоснабжения в поселке ЗИФ, который входит в черту Пензы, но удален от центра города, находится на контроле прокуратуры Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой надзорного ведомства в пятницу, 16 октября.

Ситуация с организацией водоснабжения в поселке ЗИФ находится на контроле прокуратуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что администрация Пензы на протяжении длительного времени не принимала мер по надлежащей организации водоснабжения в указанном населенном пункте. По итогам проверки в июне 2019 года прокурор [Октябрьского] района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления по организации водоснабжения в поселке ЗИФ», — отмечается в тексте.

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В нем уточняется, что решением Октябрьского районного суда Пензы от 28 октября 2019 года требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, на администрацию возложена обязанность организовать в поселке ЗИФ водоснабжение населения путем подключения потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения.

«Решение суда вступило в законную силу 20 февраля 2020 года», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что с целью его исполнения 7 апреля был заключен муниципальный контракт на строительство сетей водоснабжения в поселке ЗИФ со сроком завершения работ до 30 сентября, однако 9 октября в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств в полном объеме он расторгнут.

«В настоящее время администрацией Пензы решается вопрос о завершении в кратчайшие сроки мероприятий по организации водоснабжения населения поселка ЗИФ. Ситуация [...] находится на контроле прокуратуры области», — говорится в тексте.

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