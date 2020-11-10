«Горводоканал» приобрел оборудование для станции углевания стоимостью 72 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») приобрел оборудование стоимостью 72 млн. рублей для станции углевания, строительство которой предусмотрено инвестиционной программой по повышению энергетической и экологической эффективности на 2014–2023 годы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«По состоянию на 10 ноября 2020 года поставка оборудования полностью завершена. Таким образом, ООО «Горводоканал» выполнил предусмотренную на 2020 год инвестиционную программу в полном объеме. Производство строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2021 год», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что станция углевания позволит проводить дополнительную очистку воды в случае возникновения внештатных ситуаций, спровоцированных природными и техногенными загрязнениями источника водоснабжения города — Сурского водохранилища.

«Также эта технология может применяться для улучшения органолептических показателей в летний период и в период паводка, когда в исходной воде высока вероятность максимальной концентрации различного рода загрязнений», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что угольная очистка исходной воды от химических соединений хорошо зарекомендовала себя в крупных городах России и Европы.