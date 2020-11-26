Жителям Пензенской области за 10 месяцев оказаны коммунальные услуги на 13,9 млрд. рублей ЖКХ

Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Коммунальные услуги на сумму 13 млрд. 921,4 млн. рублей оказаны населению Пензенской области в январе-октябре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимой оценке составил 3,6%.

В общем объеме платных услуг населению на долю коммунальных по итогам 10 месяцев текущего года пришлось 30,8%.

На втором месте с показателем 18,7% находятся телекоммуникационные услуги. Они оказаны на 8 млрд. 429,2 млн. рублей. Снижение по сравнению с январем-октябрем 2019 года составило 4%.

Третье место в структуре объема платных услуг населению занимают транспортные, на их долю пришлось 11,5%. Они оказаны на сумму 5 млрд. 185,4 млн. рублей, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 18,3%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе-октябре 2020 года объем платных услуг населению Пензенской области составил 45 млрд. 133,4 млн. рублей. В сопоставимой оценке это на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.