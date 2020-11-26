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Жителям Пензенской области за 10 месяцев оказаны коммунальные услуги на 13,9 млрд. рублей

13:49 | 26.11.2020 | ЖКХ

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Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Коммунальные услуги на сумму 13 млрд. 921,4 млн. рублей оказаны населению Пензенской области в январе-октябре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Жителям Пензенской области за 10 месяцев оказаны коммунальные услуги на 13,9 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимой оценке составил 3,6%.

В общем объеме платных услуг населению на долю коммунальных по итогам 10 месяцев текущего года пришлось 30,8%.

На втором месте с показателем 18,7% находятся телекоммуникационные услуги. Они оказаны на 8 млрд. 429,2 млн. рублей. Снижение по сравнению с январем-октябрем 2019 года составило 4%.

Третье место в структуре объема платных услуг населению занимают транспортные, на их долю пришлось 11,5%. Они оказаны на сумму 5 млрд. 185,4 млн. рублей, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 18,3%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе-октябре 2020 года объем платных услуг населению Пензенской области составил 45 млрд. 133,4 млн. рублей. В сопоставимой оценке это на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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