В Заводском районе Пензы состоялась приемка первого дома для переселенцев ЖКХ

Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Приемка первого из двух домов, строительство которых предусмотрено в Заводском районе Пензы в рамках реализации программы расселения аварийного жилья, состоялась в среду, 2 декабря.

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Как сообщает пресс-служба администрации города, комиссия во главе с вице-мэром Олегом Денисовым признала состояние квартир удовлетворительным, указав при этом на ряд недочетов, которые подрядчик должен устранить в ближайшее время.

Ключи от 123 квартир с полной отделкой планируется вручить гражданам до Нового года.

Строительство двух домов в Заводском районе осуществлялось в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019–2025 годы» по этапу 2019–2020 годов.

По информации мэрии, всего программой предусмотрено расселение 86 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Это 1 тыс. 682 жилых помещения общей площадью более 52 тыс. кв. метров.