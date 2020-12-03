Теплосети МКП «Теплоснабжение города Пензы» перейдут под контроль «Т Плюс» с января — мэрия ЖКХ

Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. ПАО «Т Плюс» завершает процедуру по приобретению имущества МКП «Теплоснабжение города Пензы»; с 1 января 2021 года находящиеся на обслуживании муниципального казенного предприятия тепловые сети переходят по контроль публичного акционерного общества. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой горадминистрации.

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«Таким образом, «Т Плюс» в Пензе будет эксплуатировать 127 км магистральных и 238 км квартальных тепловых сетей», — уточняется в тексте.

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В нем отмечается, что в настоящее время отдельные участки теплосетевой инфраструктуры Пензы превысили нормативный срок службы и требуют замены.

«Т Плюс» ежегодно направляет на ремонт и модернизацию сетей 330–350 млн. рублей, перекладывая 3,5% своих магистралей», — добавляется в сообщении.

Кроме того, в тексте указано, что инвестиции группы «Т Плюс» в теплосетевое хозяйство города после приобретения имущества МКП вырастут до 500 млн. рублей в год.

«Уже в первые два года предполагается выполнение ключевых мероприятий по перекладке квартальных тепловых сетей и реконструкции центральных тепловых пунктов», — подчеркивается в нем.