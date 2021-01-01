«Т Плюс» планирует не отключать горячую воду во время ремонта сетей летом 2021 года ЖКХ

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Компания «Т Плюс», которая осуществляет деятельность в том числе на территории Пензы, планирует проводить ремонт теплосетей летом 2021 года без отключения горячей воды во всех регионах своего присутствия.

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«Мы хотим в 2021 году в летний ремонтный период ремонтные работы проводить без отключения, без прекращения подачи горячей воды населению. Будет это достигаться за счет байпасных схем», — сообщил председатель правления, генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер в ходе пресс-конференции, состоявшейся в режиме видеоконференции во вторник, 15 декабря.

По его словам, в текущем году такая практика была успешно апробирована в отдельных филиалах, а в будущем ее намечено внедрить в компании повсеместно.

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В свою очередь главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин, также принимавший участие в пресс-конференции, заверил журналистов, что Пенза не станет исключением.

«Мы это непременно сделаем, мы уже этот вопрос проработали. Дополнительные, естественно, понесем затраты на то, чтобы реализовать все эти временные схемы. Эти средства мы уже получили», — отметил он.

Сергей Мишанин добавил, что на тех участках, где запланирована замена теплосетей, переврезки и переключения займут сутки-двое.

«Весь оставшийся период перекладки сетей мы будем обеспечивать горячее водоснабжение всех потребителей на этих участках», — подчеркнул главный инженер филиала.