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Глава «Т Плюс» прокомментировал приобретение имущества МКП «Теплоснабжение города Пензы»

16:55 | 15.12.2020 | ЖКХ

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Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Председатель правления, генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер прокомментировал приобретение на торгах арестованного имущества МКП «Теплоснабжение города Пензы», накопившего перед компанией задолженность в размере примерно 1,4 млрд. рублей.

Глава «Т Плюс» прокомментировал приобретение имущества МКП «Теплоснабжение города Пензы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все оплаты уже проведены», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в режиме видеоконференции во вторник, 15 декабря.

Андрей Вагнер отметил, что реализованный механизм позволяет решить сразу несколько задач, в том числе по погашению долгов и выстраиванию в Пензе законченной схемы производства, транспортировки и распределения тепла.

«На баланс компании у нас поступит где-то 256 км квартальных сетей, 122 ЦТП и две станции смешения. Эффективность будет достигаться за счет разумного управления. [...] Мы автоматизируем все эти ЦТП. Все это хозяйство будет приведено в порядок», — подчеркнул он.

Генеральный директор компании напомнил, что имущество муниципального казенного предприятия перейдет в ведение «Т Плюс» с 1 января 2021 года.

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По его словам, в настоящее время проводится большая работа по изучению технического состояния объектов, формируется план их модернизации.

«В 2021 году мы порядка 150 млн. рублей на это теплосетевое хозяйство направим», — уточнил Андрей Вагнер.

Он добавил, что также достигнута предварительная договоренность о переходе Пензы на ценовую зону теплоснабжения.

Говоря о будущем работников МКП «Теплоснабжение города Пензы», генеральный директор ПАО «Т Плюс» пояснил, что на данный момент организована аттестация сотрудников.

«Они, естественно, будут оставаться работать в компании. Точно, наверное, не в том количестве, как это сейчас есть, но в любом случае сотрудники будут трудоустроены», — заверил Андрей Вагнер.

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