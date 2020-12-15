Глава «Т Плюс» прокомментировал приобретение имущества МКП «Теплоснабжение города Пензы» ЖКХ

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Председатель правления, генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер прокомментировал приобретение на торгах арестованного имущества МКП «Теплоснабжение города Пензы», накопившего перед компанией задолженность в размере примерно 1,4 млрд. рублей.

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«Все оплаты уже проведены», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в режиме видеоконференции во вторник, 15 декабря.

Андрей Вагнер отметил, что реализованный механизм позволяет решить сразу несколько задач, в том числе по погашению долгов и выстраиванию в Пензе законченной схемы производства, транспортировки и распределения тепла.

«На баланс компании у нас поступит где-то 256 км квартальных сетей, 122 ЦТП и две станции смешения. Эффективность будет достигаться за счет разумного управления. [...] Мы автоматизируем все эти ЦТП. Все это хозяйство будет приведено в порядок», — подчеркнул он.

Генеральный директор компании напомнил, что имущество муниципального казенного предприятия перейдет в ведение «Т Плюс» с 1 января 2021 года.

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По его словам, в настоящее время проводится большая работа по изучению технического состояния объектов, формируется план их модернизации.

«В 2021 году мы порядка 150 млн. рублей на это теплосетевое хозяйство направим», — уточнил Андрей Вагнер.

Он добавил, что также достигнута предварительная договоренность о переходе Пензы на ценовую зону теплоснабжения.

Говоря о будущем работников МКП «Теплоснабжение города Пензы», генеральный директор ПАО «Т Плюс» пояснил, что на данный момент организована аттестация сотрудников.

«Они, естественно, будут оставаться работать в компании. Точно, наверное, не в том количестве, как это сейчас есть, но в любом случае сотрудники будут трудоустроены», — заверил Андрей Вагнер.