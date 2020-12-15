Квитанции за горячую воду вместо МКП «Теплоснабжение города Пензы» будет выставлять «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. ПАО «Т Плюс» будет выставлять квитанции за горячую воду вместо МКП «Теплоснабжение города Пензы». Об этом журналистам сообщил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») Павел Овчаров.

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Он напомнил, что по итогам состоявшихся 25 ноября 2020 года торгов компания приобрела арестованное имущество муниципального казенного предприятия, в результате с 1 января теплосети МКП, 122 ЦТП и две станции смешения перейдут в ведение «Т Плюс».

«У нас начнется договорная кампания, и квитанции за январь населению в части ГВС будем уже выставлять мы. Для населения это хорошо. Это будет одна квитанция, где будет строчка «Отопление» и будет строчка «ГВС», то есть двух квитанций уже не будет», — сказал Павел Овчаров.

По его словам, в настоящее время ведется подготовительная работа, чтобы изменения прошли гладко.