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Квитанции за горячую воду вместо МКП «Теплоснабжение города Пензы» будет выставлять «Т Плюс»

20:20 | 15.12.2020 | ЖКХ

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Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. ПАО «Т Плюс» будет выставлять квитанции за горячую воду вместо МКП «Теплоснабжение города Пензы». Об этом журналистам сообщил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») Павел Овчаров.

Квитанции за горячую воду вместо МКП «Теплоснабжение города Пензы» будет выставлять «Т Плюс»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что по итогам состоявшихся 25 ноября 2020 года торгов компания приобрела арестованное имущество муниципального казенного предприятия, в результате с 1 января теплосети МКП, 122 ЦТП и две станции смешения перейдут в ведение «Т Плюс».

«У нас начнется договорная кампания, и квитанции за январь населению в части ГВС будем уже выставлять мы. Для населения это хорошо. Это будет одна квитанция, где будет строчка «Отопление» и будет строчка «ГВС», то есть двух квитанций уже не будет», — сказал Павел Овчаров.

По его словам, в настоящее время ведется подготовительная работа, чтобы изменения прошли гладко.

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