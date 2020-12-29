Пенза перейдет на новую модель рынка тепла с июля 2021 года — «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Пенза перейдет на новую модель рынка тепла, позволяющую привлечь дополнительные инвестиции, с 1 июля 2021 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», комментируя распоряжение правительства России №3564-р от 26 декабря, согласно которому город отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

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«До 2035 года в тепловую инфраструктуру Пензы компания вложит 6,3 млрд. рублей», — сказали в пресс-службе.

В филиале уточнили, что 2,9 млрд. рублей планируется направить на реконструкцию центральных тепловых пунктов (ЦТП) и модернизацию 159 км квартальных теплосетей, ранее принадлежавших МКП «Теплоснабжение города Пензы»; еще 3,4 млрд. рублей — на повышение надежности магистральных теплотрасс, при этом намечено полностью заменить 96,8 км трубопроводов.

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«Все инвестиционные мероприятия будут отражены в актуализированной схеме теплоснабжения города», — отметили в «Т Плюс».

В пресс-службе пояснили, что переход на новую ценовую зону предусматривает определение единой теплоснабжающей организации (ЕТО), долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу «альтернативной котельной».

«Это позволит потребителям усилить контроль за качеством теплоснабжения, а бизнесу — существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру», — подчеркнули в компании.

В филиале добавили, что распоряжение правительства России подписано на основании совместного обращения администрации Пензы и ПАО «Т Плюс».