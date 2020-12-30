Мэр Пензы прокомментировал уголовное дело, связанное с жильем для детей-сирот ЖКХ

Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин прокомментировал уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» по факту нарушения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вопрос в том, что денежные средства не используются в том календарном периоде, в котором они выделяются. По факту, мы сталкиваемся с нормативной стоимостью квадратного метра — 35 тыс. [рублей] за 1 кв. метр, в рамках которой мы и министерство обязаны купить отдельную квартиру с отделкой, с минимальным набором техники», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в зале заседаний Пензенской городской думы в минувший вторник, 29 декабря.

Андрей Лузгин отметил, что приобрести за эти деньги готовые жилые помещения не представляется возможным, поэтому власти города «вынуждены заказывать их строительство».

«Из-за этого у нас возникает вопрос, в каком периоде мы предоставляем детям-сиротам квартиры», — добавил мэр.