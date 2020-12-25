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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту непредоставления жилья 27 детям-сиротам

13:52 | 25.12.2020 | Криминал

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Пенза, 25 декабря 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» возбуждено в Пензе по факту непредоставления жилья 27 гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СКР по Пензенской области в пятницу, 25 декабря.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту непредоставления жилья 27 детям-сиротам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в 2019 году часть денежных средств в размере 33 млн. рублей, предусмотренных на строительство 27 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не была освоена, поскольку должностными лицами администрации города Пензы и управления капитального строительства города принято решение о совмещении программы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам с программой «Строительство домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, поскольку муниципальный контракт на строительство двух домов в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского, был заключен лишь в конце декабря 2019 года, до конца 2020-го не удалось обеспечить 27 детей-сирот жилыми помещениями, их права и законные интересы оказались существенно нарушены.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Пензы [СУ СКР по Пензенской области] продолжается расследование уголовного дела», — отмечается в тексте.

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