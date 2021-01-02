Со «Строй-Партнером» заключен контракт почти на 302 млн. рублей на строительство трех домов ЖКХ

Пенза, 2 января 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с ООО «Строй-Партнер» в лице генерального директора Станислава Маслякова контракт на строительство трех многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского.

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Его цена составила 301 млн. 924 тыс. 740 рублей.

Финансирование будет осуществляться из бюджета Пензы, области и Фонда содействия реформированию ЖКХ по муниципальным программам «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019–2025 годы» и «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».

В 2020 году предусмотрено финансирование в размере 188 млн. 638 тыс. 975 рублей 67 копеек, в 2021 — 113 млн. 285 тыс. 764 рубля 33 копейки.

Предполагается, что работы будут выполняться в один этап. Завершить их необходимо к 15 ноября 2021 года.

Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, в трех домах будет 242 квартиры.

Один из домов — 7-этажный. В нем будет располагаться 17 квартир: 13 двухкомнатных, три трехкомнатные, а также одна четырехкомнатная.

В другом доме переменной этажности будет находиться 207 однокомнатных квартир.

В третьем доме, который будет иметь 7 этажей, намечено разместить 18 квартир: 13 двухкомнатных и пять трехкомнатных.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого с ООО «Строй-Партнер» уже был заключен контракт на строительство двух домов в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского в Пензе. Его подписание состоялось 29 декабря 2019 года.

Один из домов рассчитан на 129 квартир, другой — на 123.

Изначально цена контракта составляла более 332 млн. рублей. В соответствии с дополнительным соглашением от 13 ноября, она выросла до 362 млн. 62 тыс. 107 рублей.

Завершить работы предполагалось до 30 октября. Однако допсоглашением от 21 октября срок был перенесен на 20 декабря 2020 года.