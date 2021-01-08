Пензенский «Горводоканал» займется повышением производительности труда ЖКХ

Пенза, 8 января 2021. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» примет участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Компании предстоит пройти диагностику производственных процессов, после чего начнется внедрение запланированных мероприятий по улучшению», — сказали в ведомстве.

Читайте также

На реализацию указов президента РФ в Пензенской области в 2021 году направят 7,6 млрд. рублей

В пресс-службе отметили, что «Горводоканал» стал 36-м участником данного нацпроекта в регионе и вторым представителем отрасли ЖКХ после зареченского «Энергопромресурса».

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года.

Он включает в себя три федеральных проекта — «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».